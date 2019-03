Kære Jesper - hvor er det dejligt, at der nu tænkes konstruktivt om Renæssancehavnen.

Det har bestemt ikke været nemt at være formand i miljø - og teknik, siden du fik jobbet.

De tanker, jeg har haft om det rent tekniske, har været: Hvorfor holdt man ikke det, som det daværende byråd lovede: At belægningen skulle være som det på torvet foran kirken.

Her kan man cykle uden hænder på styret og nyde det flotte brolæggerarbejde - lagt af fagfolk i smukke buer, der ikke bare er arkitektoniske, men også rigtige at køre på. I århundrede har brolæggere kendt til denne løsning. - Ja, sådan skulle det have været i Renæssancehavnen.

Da man så billigt indkøber kinesiske granitblokke, og i tidsnød lader et fynsk brolæggerfirma lægge dem, får man naturligvis det resultat, vi kender i dag. Den guldmedalje, det udløste for dette arbejde, taler vist kun for Brolæggerlaugets niveau.

Skal vi nu glæde os til en ny belægning - lad os lære af ovennævnte erfaringer. Det er vigtigt, at der bliver fornøden tid til opgaven, hvor ikke et byjubilæum eller andet presser på.

Selv om det er den samme Schønherr Landskabsarkitekter, der skal benyttes - så tænk på det med buerne; det er også meget vigtigt, at overgangen mellem brostensbelægningen og asfalten i nordgående retningen bliver jævn, (ikke som den nuværende).

Skulle du have lyst til en snak om projektet over en kop kaffe, skal du være meget velkommen - bare du vil holde på koppen, så den ikke vælter, dersom en lastbil eller FynBus kører forbi med mindst 50 km/t.