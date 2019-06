Debat: Borgerservice skal holde op med at tale udenom

Læserbrev: I.f.m. de fire ugers ventetid så jeg, at en Jens Arne Hansen ikke kunne forstå, at nogle ikke mødte op efter de fire uger.

Måske kan det skyldes, at ikke alene Borgerservice i Odense bliver brugt. Jeg har fået henvendelser efter, at mit navn var i avisen, og i to tilfælde var de kørt til Borgerservice i Nyborg, hvor der var 10-20 min. ventetid.

Jeg synes, at Borgerservice i Kerteminde skal holde op med at snakke udenom og gå over til det gamle system. Om ikke andet kan de få nogle gode råd fra Nyborg.