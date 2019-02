Debat: Bøn til byrødderne

Læserbrev: I disse uger sidder Kerteminde Kommunes byråd og diskuterer, hvornår jeg skal holde min sommerferie. Det sker dog ikke som led i udvidet kommunal detailstyring. Det handler om, at der skal spares penge, og derfor pusler de nu blandt andet med idéer om at samle børnenes pasningstilbud og lukke visse daginstitutioner helt ned i nogle uger af sommerferieperioden.

I yderste konsekvens betyder det, at man i nogle familier vil skulle transportere sig op til 25 km for at aflevere sit barn i institution. Mange familier har ikke bil, og de interkommunale busforbindelser er elendige. I realiteten er det derfor en skodløsning for de fleste, og udmeldingen om disse ændringer i tilbuddet har da virkelig også fået forældrene op af stolen. Af samme grund er det nu til genovervejelse.

Men vi slipper som familier næppe helt for at æde en kamel af en vis størrelse i den her sag. Politikerne vælger formentlig at gradbøje deres forpligtelser som kommune, formuleret i Dagtilbudslovens kapitel 1, §1: "Formålet med denne lov er, at [...] give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker."

Fra politisk side har man det med at legitimere den slags trælse tiltag med argumenter som: "Jamen, hvis vi ikke gør det her, så bliver vi nødt til at fyre en pædagog." Med den underforståede tilføjelse: "Og det ønsker I jo ikke, vel?" Hvilket der kun findes ét svar til, og det er et stort rungende nej.

Men at svare på netop dét spørgsmål kræver jo, at man går med på præmissen om, at der skal spares på børneområdet.

Jeg får sådan lyst til at bringe en helt anden vinkel ind i det her: Jeg er simpelthen bange for, at Kerteminde Kommune er i gang med at ødelægge sine helt unikke muligheder for at tiltrække ressourcestærke borgere, der kan lægge en masse dejlige penge i kommunekassen! Vi ligger klods op ad Odense, som i disse år er i rivende udvikling og vækst. Der skabes arbejdspladser derinde, og folk flytter til landsdelen. I den sammenhæng kunne især Munkebo, som ligger meget tæt på Odenses kommunegrænse, og Langeskov med sin dejlige togforbindelse ind til storbyen, være attraktive byer at slå sig ned i. Vi har steder her, som - i hvert fald på det logistiske plan - er værdige konkurrenter til mange af Odense-forstæderne. Udover det har vi smuk natur og billige huspriser.

Så jeg har derfor en bøn til byrødderne: Lad nu vær med at forpurre vores muligheder for at tiltrække de ressourcestærke familier ved at skære alt for meget på børneområdet. Fornuftig børnepolitik er noget, der vægter tungt, når man som familie står og skal beslutte, hvilken kommune, man har lyst til at bo i. Kunne I ikke prøve at se børneområdet som et aktiv for kommuneøkonomien på sigt?