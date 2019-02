Debat: Bevar børnenes attraktive områder - tænk på sociale relationer og fysisk aktivitet

Læserbrev: Vores børn og unge bruger meget tid foran digitale skærme i dag.

Det er i hjemmene, men også i skoleregi!

Skaber det aktive børn - der udvikler høje sociale kompetencer & relationer?

Ja, jeg har ikke det endegyldige svar, men min umiddelbare vurdering er dog en anden. De pakkes ind i vat, og sidder rundt omkring i parcelhusene - foran deres skærme.

Når jeg læser kommentarer og snakker med voksne mennesker der selv engang var børn i kertemindes parcelhuskvarterer, så vælter anekdoterne frem. Og nej vi skal selvfølgelig ikke leve af fortidens historier. Men alle de anekdoter handler om fællesskab, udvikling og venskaber for livet.

Når der planlægges nye parcelhuskvarterer, 'uden' for bymidten, tænker man også grønne områder og legepladser ind. Hvorfor? Fordi de skaber sammenhold, udfoldelse og fællesskabsværdier. Hvilket vores samfund fremadrettet også skal bygges på. Så hvorfor nedlægge eksisterende?

Der henvises i artikel: Kertemindes grønne områder skal sælges - til at de nævnte områder ligger øde hen og er forfaldne.

Hvornår er det målt op? Hvad bygger tallene på?

Forfaldne ja, det kan vi blive enige om, men at de ikke bruges, det er ikke den virkelighed vi ser på Mølleløkkens legeplads. Og vi bor på første parket, og hvilket dejligt syn møder os, når vi kigger ud af vinduerne... når bare den mindste solstråle titter frem, børn på tværs af alder, råber og griner. Og glosen: kommer du ikke over og leger, høres jævnt ofte.

I dagtimerne hvor skolebørnene er afsted, ses ofte dagplejemødre og børnehave børn på tur. Vi kan ikke genkende de scenarier der opstilles i artiklen fra politisk side.

De er forfaldne ja, men renovering og nyindkøb, er jo ikke et nyt problem - kommunens legepladser har været omdiskuteret i mange år, og hvad man skulle gøre i forhold til vedligehold. Bare ærgerligt at man vælger - eller er parat til at vælge - en løsning der hedder salg!

Lad os lige slå koldt vand i blodet, og se om der ikke findes løsninger i de områder hvor legepladserne ret faktisk bliver brugt - af både børn og faktisk også af voksne.