Læserbrev: Se, det sku' gerne være en spændende overskrift. Selv om den selvfølgelig ikke pirrer alle!

Men for sådan en lidt fanatisk "klimanørd" som mig er den lige i øjet, fordi min kone og jeg lige er kommet hjem fra en cykeltur på Samsø.

Ja, Samsø, der jo ikke ligger længere væk, end man kan se den fra Fyns Hoved.

Men Samsø er altså en selvstændig kommune, hvor der kun bor knap 4000.

Den er bl.a. interessant ved at ligne Hindsholm temmelig meget på grund af, at den er formet af den sidste istid - ganske som landskabet her på kanten.

Den har oplevet de samme vikinger som os.

På øen ligger små landsbyer eller kystbyer med sejlere og gode badestrande og hyggelige sommerhusområder.

Cafeer og restauranter er der mange af, men som en samsing fortalte: Samsø besøges hvert år af 40.000 turister!

Sådan et boom af turister kunne jeg personligt godt blive træt af - men en anden vinkel på Samsø: Deres opfindsomhed/ingeniørsnilde/energiforståelse og åbenbart et byråd, der arbejder ekstremt godt sammen med hensyn til klima og energiudnyttelse.

Vi besøgte et "Energicenter", så masser af vindmøller, så et "Blåt flag center" - og fik at vide, at Samsø er en selvforsynende enklave i sig selv.

Ved alvorlig sygdom og svære ulykker, der kræver hospital, er en lægehelikopter 17 min. om at nå Skejby hospital.

Og mens jeg fortæller alt dette her på Dosseringen, så tonser millioner af liter saltvand under Langebro i Kerteminde frem og tilbage i samarbejde med månen hele døgnet og hele året - uden at vi får så mange joule/kalorier ud af det, som en nefalygte bruger!