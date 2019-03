Kerteminde: "Fridays for Future" hedder en klimabevægelse skabt af den svenske skoleelev Greta Thunberg, der sidste år skabte stor opmærksomhed ved at indlede en klimastrejke foran Rigsdagen i Stockholm i forbindelse med valget i Sverige.

Hendes strejke har skabt bølger i hele verden, og nu når dønningerne også til Kerteminde. Fridays For Future opfordrer til en international klimastrejke fredag den 15. marts, og den opfordring har Lokale Mikkel Ernst Nielsen nu delt på Facebook på siden "Det politiske liv i Kerteminde Kommune".

Opfordringen går på at tage fredagen fri fra skole til at strejke foran sit lokale rådhus for at markere, at det er tiden at tage hånd om miljøet. For som det hedder: Hvorfor studere for en fremtid, der muligvis ikke er der.