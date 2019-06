De frivillige i Kino

Kerteminde: I Kerteminde Kino kan du fra torsdag 13. juni se filmen "De frivillige," som blandt andet har Anders Matthesen på rollelisten.I "De frivillige" er den berømte finansmand og jetsetter Markus Føns blevet varetægtsfængslet. Han vælger at gå i frivillig isolation blandt fængslets svageste indsatte.I denne afdeling findes et fængselskor, hvor den indsatte Niels er uofficiel og selvudnævnt leder.Markus beslutter sig for at blive en del af koret, og der går ikke længe, før han kæmper for at nå pladsen i toppen af hierarkiet. En kamp, der ikke udkæmpes med muskler, men med list, tyranni og højskolesang.Filmen kan ses i Kerteminde Kino frem til 26. juni. /mlfa