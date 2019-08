De Konservative har besluttet sig: Vi vil ikke være med til at lægge skolerne sammen

- Vi kunne ikke se os selv i det der med, at vi skal have en leder til flere matrikler. Hvordan ville arbejdsmiljøet være, hvis man aldrig ser sin leder, der nærmest bliver ugens gæst, siger Anne Fiber (K).

Kerteminde: Forældre og skolebestyrelser kan ånde lettet op. Der bliver ikke sammenlagt skoledistrikter i Kerteminde Kommune - i denne omgang.

Det står klart, efter De Konservative på et møde onsdag besluttede, at det ikke bliver med deres stemmer, at skolerne bliver lagt sammen.

- Vi kunne ikke se os selv i det der med, at vi skal have en leder til flere matrikler. Hvordan ville arbejdsmiljøet være, hvis man aldrig ser sin leder, der nærmest bliver ugens gæst? Hvordan ville det påvirke børnene og deres venskaber, fortæller Anne Fiber.

Forslagene om at lægge kommunens skoler sammen i to eller flere distrikter er en del af et større sparekatalog, der skal hjælpe politikerne med at spare to millioner kroner på skolerne i 2020 stigende til fem millioner kroner i 2021. Men uden De Konservative er der ikke længere et muligt flertal i byrådet for at lægge skoler sammen.

- Det var selvfølgelig enormt besnærende, at vi kunne spare de her penge ved at ændre i skolestrukturen. Men hvis det ikke har hold i virkeligheden, så nytter det ikke noget, og det er ikke noget, vi har lyst til at bakke op om, siger Anne Fiber.

Hvor politikerne i stedet skal finde de allerede vedtagne besparelser henne, er endnu ikke afgjort.

- Vi har fundet nogle alternative forslag, men jeg vil helst ikke udtale mig om det lige nu, for det er en process, vi stadig er i gang med at kigge på, siger Anne Fiber.