Datacentre mangler grøn strøm: Planer om fire nye solcelleparker

Fire nye solcelleparker i Kerteminde Kommune kan være med til at dække behovet for grøn energi til blandt andet Google, Facebook og Apples nye datacentre i Danmark.

Kerteminde: På tirsdag skal miljø- og teknikudvalget tage stilling til planerne om at etablere fire nye solcelleparker i Kerteminde Kommune. En del af energien fra de nye solcelleparker skal bruges til at levere grøn energi til de særdeles energikrævende nye datacentre, som blandt andet Google, Facebook og Apple er i gang med at etablere i Danmark. Formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler, er på forhånd positiv overfor, at solcelleparker i Kerteminde kan hjælpe med at dække behovet for grøn strøm. - Jeg ved ikke, hvad resten af udvalget tænker, men jeg håber, de kan se ideen i, at vi går den grønne vej. Det er virkeligt nødvendigt, og man kan sige i forhold til vindmøller, så er der den fordel ved solceller, at de i hvert fald ikke støjer, siger Jesper Hempler.

Så meget energi er der behov for I en rapport udarbejdet af Cowi om de nye datacentres energiforbrug, forudser rådgivningsfirmaet, at Danmark i 2030 vil have seks datacentre og ni datacentre i 2040.I 2030 vil energiforbruget til de seks datacentre være på syv TWh og 11,4 TWh i 2040. Det svarer henholdsvis til 20 og 33 procent af det samlede elforbrug i 2017.



TWh står for terawatt-time og svarer til en milliard kilowatt-timer.



Til sammenligning svarer en kilowatt-time cirka til, at du kan have køleskabet tændt i to døgn eller se tv i syv timer.

miljømæssig gevinst Tre af forslagene til nye solcelleparker kommer fra tidligere borgmester i Kerteminde Hans Luunbjerg (V). Han har ingen planer om selv at skulle ud og sætte solceller op, men er blevet kontaktet af folk, der er interesseret i at købe eller leje hans jord. - De leder med lys og lygte rundt omkring efter landbrugsarealer, som man kan bruge til det her. Det gør de blandt andet fordi, de folk, der skal lave datacentre, de siger, at de vil have strøm fra solceller. Det giver en opgave med at finde arealer, og der skal forholdsvis mange arealer til, forklarer Hans Luunbjerg. På alle de tre arealer, Hans Luunbjerg har udpeget, er der samtidig en miljømæssig gevinst ved at tage arealet ud af konventionel landbrugsdrift. På de 55 hektar vest for Lindø har der tidligere været tanker om at etablere et vådområde for at begrænse næringsstoftilførslen til Odense Fjord. - Men det kniber lidt med, at næringsstofbegrænsningen er stor nok til, at det kan lade sig gøre med statslige midler. I stedet kan vi lave vådområdet ved at sætte solceller op. Så kan vi både få begrænset næringsstoftilførslen til Odense Fjord, og vi kan få grøn strøm. Det, synes jeg jo, egentlig må være noget nær det optimale, siger Hans Luunbjerg.

God forretning Det andet område, Hans Luunbjerg har udpeget, er 55 hektar ved Kejrup, hvor der er tre drikkevandsboringer. Her vil placeringen af en solcellepark medvirke til at sikre drikkevandet, fordi området vil blive taget ud af landbrugsdrift. og endelig er der et 30 hektar stor område ved Birkende Mose og Urup Dam. - Det er et paragraf tre område (beskyttet naturtype, red), som man ikke er så vild med at få næringsstoffer ned til, og der er det et spørgsmål om, at de landbrugsarealer, der støder der ned til, dem skal vi have ud af dyrkning, så vi kan få noget mere naturbeskyttelse ind i det område, siger Hans Luunbjerg. Er det en god forretning at sælge eller leje jorden ud til solceller? - Ja, det er det. Det er dobbelt så godt som, at have de afgrøder vi plejer at have. Derfor er det attraktiv, siger Hans Luunbjerg.