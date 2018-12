Hvad gemmer der sig mon bag det smukke gavepapir? Vi har et par gode bud. Arkivfoto

Kan du ikke vente med at se, hvad der er i pakkerne - så kan du få et godt tip her.

Nu er det lige får det sker. Pakkerne ligger under juletræet, julestegen braser i ovnen, og skålene på bordet er fyldt med småkager og konfekt.

Men hvad er der mon i de pakker?

Vi gik en tur ned af Langegade og stak hovedet ind i et par butikker for at høre, hvad der har været årets julehit hos dem:

Dansk design - De gode ting fra danske designere, lyder det samstemmende fra ekspedienterne i Imerco. - Det er det, vi har solgt mest af, og det er især Bitz, Eva, Kähler og selvfølgelig Royal Copenhagen folk går efter.

Strikketrøjer - Damerne får lune strikketrøjer i år, lyder det fra ekspedienterne i Det Nye Refning Poulsen. - Vi har selvfølgelig solgt rigtig mange gavekort, men ellers er topscoreren strik, det er der ingen tvivl om.