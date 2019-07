Danmarks bedste stævne er aflyst: Beachvolley-forbund ville ikke sige undskyld

De kunne have fejret 20 års jubilæum på Nordstranden i år, i stedet bliver der slet intet beachvolleystævne i Kerteminde. Formand for Odense-klub føler sig kørt over af forbundet.

Kerteminde: Det var en lettere omtumlet Odense-formand for beachvolley-klubben OV96, som tidligere på ugen kiggede ind på redaktionen i Strandgade midt i Kerteminde. De sidste 20 år har han på denne side af sommerferien stået midt i forberedelserne til det store traditionsrige beachvolley-stævne på Nordstranden sidst i juli. Men nu har han pludselig ikke andre ærinder i byen end at besøge sin kære svigerfar på torvet. Med et pennestrøg har Volleyball Danmark nemlig besluttet at flytte stævnet til Vedbæk på Sjælland. "På grund af en række uoverensstemmelser," skriver forbundet i en pressemeddelelse. Men den formulering føler Ole Buhl, der er formand for OV96 et stort behov for at uddybe: - Volleyball Danmark har beskyldt mig for at henvende mig direkte til deres sponsor, Pepsi. Men det forholder sig lige nøjagtig omvendt. Da jeg kontaktede Royal Unibrew, som jeg plejer for at tjekke op på, at der er styr på trøjer til alle officials, får de Pepsi til at kontakte mig, og vi bliver tilbudt trøjer i god tid. Men det vil forbundet simpelthen ikke tro på, og nu er der opstået dyb mistillid mellem os, fortæller Ole Buhl.

Dybt skuffede Han modtager en regulær skideballe fra beachvolleykoordinator Peter Morsing, og OV96 beslutter at trække sig som arrangør, hvis ikke de får en undskyldning. Den kommer aldrig, og det efterlader søsterklubben Odense Beachvolleyklub (OVBK) som enearrangør. OVBK meddeler derfor forbundet, at man trækker sig som økonomisk ansvarlig. 26. juni annoncerer forbundet, at stævnet er flyttet til Vedbæk. - Det er helt absurd. Vi er i OV96 og OBVK dybt skuffede over forbundets måde at håndtere det på og føler os på trods af en masse pæne ord om det frivillige arbejde, at vi bliver betragtet og behandlet som et irriterende, men nødvendigt onde, som det ikke er værd at bruge tid på, lyder det fra Ole Buhl. I år må Kerteminde derfor vinke farvel til 300-400 spillere plus medrejsende familier. - Vi har været meget glade for at være i Kerteminde og for den støtte, vi har fået fra NEF Fonden og Fjord og Bælt. Mange har kaldt det det bedste stævne i Danmark.

Beachvolleykoordinator må ikke udtale sig Hos Volleyball Danmark må beachvolleykoordinator Peter Morsing ikke at udtale sig om sagen. I stedet er det fungerende formand Jørgen Bentzen, som svarer på spørgsmålene fra pressen. Det lader til, at det hele bunder i en misforståelse, hvorfor visker I ikke tavlen ren og starter på en frisk i stedet for at flytte et succesfuldt stævne, som har ligget midt i Danmark de sidste 20 år? - Grunden til, at det er blevet flyttet, er, fordi vi ikke har kunnet se nogen anden udvej. Vi opnåede ikke en tilfredsstillende situation fra arrangørernes side. Det er en konflikt, der spidsede til. En form for kommunikations-misforståelse. Ingen har overhovedet nogen glæde af at flytte det her. Tværtimod. Alle er kede af det.