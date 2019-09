Danmarks bedste minigolfspiller: Fascinerende at skulle lave det perfekt slag hver gang

- Jeg har over 500 bolde, og det kan være svært for udefrakommende at forstå, hvorfor jeg skal have det. Men vi spiller med gummibolde, og gummi ændrer sig efter temperaturen. Derfor skal man tage højde for den, når man spiller. Hvis jeg vælger en forkert bold til et hul, kan jeg lynhurtigt se det, og så bliver jeg straffet. Det handler om præcision, forklarer Vincent Huus.

Kerteminde: Minigolf bliver tit forbundet med sommerferiehygge og en fritidsaktivitet, hvor man spiller om, hvem der giver den næste is. Men for nogle er minigolf mere end en fritidsbeskæftigelse. 15. september var der DM i minigolf på Marinaen i Kerteminde, og en af de fremmødte var Danmarks bedste minigolfspiller, Vincent Huus. For ham er sporten både social, krævende og lærerig.

Det skal være sjovt. Jeg vil ikke bestemme, om de har lyst til at tage til turneringer eller blive gode. De kan spille, som de vil, og uanset niveau er de alle lige dejlige at have med at gøre. Men det skal være sjovt, det er vigtigt for mig.

- Jeg spiller altid for at vinde, og det gør jeg også denne gang. Vi er seks spillere, der kan vinde, og der er jeg en af dem. Men det er en svær bane, og der kommer til at være nogle 3'ere, 4'ere og 5'ere, så det gælder om at minimere sine fejl.

Minigolf er for alle

Vincent Huus' passion for minigolf strækker sig længere, end at han selv spiller. Minigolf er for ham også noget socialt, hvor det handler om at hygge sig og lære - og om at give noget videre til dem, der kan finde glæde i sporten.

- Vi har et motto, der hedder "sporten for alle", og det er det virkelig. Bare se på aldersfordelingen til denne turnering. Men det er også en sport, hvor man kan få følelsen af at lykkes, fordi succesen kun er din egen fortjeneste. Jeg arbejder på et børnehjem, og der tror jeg, at mange af børnene, der altid er blevet valgt fra, kan få en succesoplevelse.

I sin klub Putter Team Odense' er Vincent Huus også ungdomstræner. Men selvom han selv er elitespiller, har han ingen ambitioner på børnenes vegne. Han har kun ét succeskriterie.

Selvom Vincent Huus er landets bedste spiller, bliver han aldrig færdig med at spille minigolf.

- Spillet har så mange lag, at man aldrig bliver færdig med at spille. Man kan hele tiden udvikle sig. Jeg kan lære af alle spillere - både de gode og de mindre gode. Jeg lærer om mig selv, når jeg spiller minigolf.