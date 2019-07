Danmarks Frie Autocampere: Hvis I forsøger at tvinge os ind på campingpladserne, så kører vi videre

Det store ryk ind af autocampister har fået campingpladser og interesseorganisationer til at kritisere kommunen for konkurrenceforvridning og for at stjæle omsætningen fra de private campingpladser.

- Danmark har fået et rigtigt dårligt navn i udlandet på grund af den hetz mod autocampere, og det mister vi mange turist-kroner på, siger fortæller Jytte Jakobsen, der ville ønske, at folk, der har en autocamper, blev kaldt for autocamper-brugere eller autocamper-turister i stedet for autocampister. For en stor del af de folk, der kører Danmark og Europa tyndt i deres autocamper, kommer nemlig aldrig i nærheden af en campingplads.

- Man vil gerne tvinge autocamperne ind på campingpladserne, men der gider autocamperne ikke at være, så hvis I forsøger at tvinge os ind på campingpladserne, så kører vi videre, advarer Jytte Jakobsen, der fortæller, at uden for landets grænser bliver der taget langt bedre imod autocampisterne.

I Danmarks Frie Autocampere har man fulgt med i diskussionen om Kertemindes autocamperplads, og her mener man, at kritikken af Kerteminde er forkert.

Lokker turister til byen

I stedet for at kritiserer Kerteminde Kommune for at have succes med at lave en autocamperplads, burde borgerne snarere støtte op om kommunens foretagsomhed, for det lokker nemlig turister til byen.

- Hvis du sidder ude på en campingplads, så kan du kun bruge dine penge på pladsen. Hvorimod, hvis du bor inde i bymidten, så kan du gå ned og handle og små-shoppe og gå ud og spise om aftenen, så det er en meget bredere gruppe erhvervsdrivende, der har glæde af dig, forklarer Jytte Jakobsen, der tror, at en stor del af dem, der forsøger at få autocampisterne ind på campingpladserne, ikke rigtigt har forstået, hvem det er, der vælger at købe en autocamper.

- Typisk i Danmark har det været den ældre gruppe, der er mange tidligere sejlere og langtidschauffører, men der er også flere og flere unge, der kører rundt med børnene for at få oplevelser, og de har fundet ud af, at man behøver ikke være på en campingplads.