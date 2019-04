Dalby: Skoleelever tegnede vinderplakat

Dalby: Forleden fik 6. klasse på Hindsholmskolen besøg af Steen Hjorth, som på vegne af lokalråd og beboerforeninger på Hindsholm kunne fortælle, at to af klassens elever havde vundet årets konkurrence om at tegne motivet på den plakat, som skal reklamere for Holmens Dag lørdag 1. juni.

De to vindere er Marie Lauridsen og Anna Egeberg-Lie, som har tegnet en plakat, hvor man tydeligt kan genkende Viby Mølle, en hindsholmgris og naturen på Hindsholm. Som tak for deres anstrengelser fik de to piger et gavekort til Vaffelhuset i Kerteminde.

Plakaten vil snart kunne ses rundt omkring på Hindsholm - og minde både små og store om, at de skal huske at reservere den 1. juni, hvor alle Holmere og sommerhusbeboere inviteres til årets største begivenhed på Hindsholm.