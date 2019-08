Dagens turist: - Min søn er opkaldt efter Real Madrid-stjerne

Bolette og sønnen Marcelo holder en sjælden sommerferie i byen. Marcelo er på trods af sine lyse lokker opkaldt efter den brasilianske Real Madrid-profil Marcelo, fordi faren er stor fan af den spanske fodboldklub. For mor og søn behøver det dog ikke at blive mere eksotisk end Kerteminde.

Kerteminde: Iført Real Madrid-trøje kommer to-årige Marcelo cyklende. Han er på ferie med sin familie i Kerteminde, og han ligner en dreng, der nyder sin sommer. Hans mor Bolette fortæller, at de kun kommer her en gang hvert tredje år, og selvom Marcelo er opkaldt efter en fodboldspiller fra Brasilien, vil de gerne besøge Kerteminde mere.

- Det er en dejlig by, og folk er venlige, forklarer Bolette Gregersen, mens hun prøver at holde snor i sin søn, som ivrigt cykler rundt. De er på besøg hos Marcelos bedstemor, som bor i byen. Selv bor de i den nordjyske by Sæby, der også ligger ved vandet, og dermed kender de alt til havnebyer.

- Stranden er et must, når vi besøger Kerteminde. Vi er nogle rigtige vandhunde. Det har vi alle glæde af, og der er noget for både store og små her, siger Bolette.

Det eneste Bolette har manglet i denne uge er et arrangement for de små.

- Vi har før oplevet, at biblioteket f.eks. har åbent, og der kom en brandbil til glæde for børnene. Det har vi lidt savnet i år. Så kunne vi køre en tur i den Fynske Landsby, men det kan du ikke huske, når du er to år.