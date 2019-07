Dagens turist: Kommer fra Jylland og København - samles i Kerteminde hos Amanda

To kommer fra Ballerup, to fra Rødekærsbro i Jylland. På Fyn mødes Ove Hansen og Jonna Hansen og Gurli og Leif Rasmussen for at nyde sommeren. Mandag er turen gået til Kerteminde for at hilse på Amanda.

Kerteminde: En arm bliver løftet og højre hånds pegefinger bliver strakt ud. Fingeren udpeger en høj statue. Kertemindes Amanda.

Det er Ove Hansen fra Ballerup, der har taget sin svoger og svigerinde under armen for at vise dem byen og den velkendte statue. For 56 år siden boede han i Odense og har været i Kerteminde adskillige gange siden.

- Vi har sommerhus ved Hasmark Strand og kan godt lide at komme rundt på Sydfyn. I dag har vi så taget en dag ud af kalenderen for at klappe Amanda, siger Ove Hansen.

Det er svigerinden, Gurli Rasmussen, fra Rødekærsbro i Jylland, der har foreslået turen forbi statuen.

- Jeg har været forbi og klappe hende én enkelt gang før. Kerteminde er bare en flot by, siger Gurli Rasmussen, der fremhæver havnen som noget af det bedste ved Kerteminde.

For turguiden, Ove Hansen, er det atmosfæren, der får ham lokket tilbage til byen.

- Den er fantastisk. Vi er her for at snuse atmosfæren ind, siger han og bliver bakket op af svoger, Leif Rasmussen, der også har rosende ord om de anarkistiske parkeringsforhold i byen.

- Det er sjældent, at man er et sted, hvor man kan parkere alle steder uden, at det koster penge, siger Leif Rasmussen.

Hvad er det værste så ved Kerteminde?

- Jeg kan ikke sætte en finger på noget. Der er ikke noget dårligt, siger Ove Hansen.