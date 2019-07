Dagens turist: - I Sverige er vi gode ambassadører for Kerteminde

Lennart og Margareta Frederiksson fra Gävle i Sverige er i Kerteminde for femte gang. Den fynske kystby er blevet noget helt særlig for dem.

Kerteminde: Når man rejser ud, er det dejligt at føle, at man bliver taget godt imod det sted, man besøger. Det kan Lennart og Margareta Frederiksson fra Gävle i Sverige skrive under på. For nogle år siden satte de for første gang i deres skib kursen mod Kerteminde, fordi de på internettet var faldet over en lille annonce, som fortalte om Fjord&Bælt. Det ville parret gerne opleve. Da de lagde til kaj i den fynske kystby, stod Turismens Venner klar med most med Nybro Frugt, en masse brochurer og råd til, hvad der kunne være godt at se i Kerteminde. - Når du læser noget på nettet om et sted, er der ikke grænser for den ros, et sted kan få. Men når du står over for et menneske, som begejstret fortæller dig, hvad du skal opleve, og hvorfor det er dejligt, så betyder det så meget, fortæller Lennart Frederiksson, der nu sammen med Margareta besøger Kerteminde for femte gang.

Nordøstfyn: Solen skinner (de fleste dage), vandet er lækkert, isvaflerne frister, og byen myldrer med glade gæster, der er kommet fra nær og fjern.Men hvor kommer de fra? Og hvorfor valgte de lige Kerteminde? Er der noget, de er blevet skuffet over?Vi benytter i den kommende tid lejligheden til at præsentere turisterne for den nysgerrige mikrofon og får et blik på vores dejlige område set med øjne udefra.

Bevar det oprindelige miljø i havnen For Kerteminde og den natur, der omgiver byen, vækkede en forelskelse i området for parret. - Vi har sejlet mange steder og har set mange havne, men Kertemindes havn er virkelig noget særligt. Den hører til i toppen, understreger Lennart Frederiksson, som derfor også håber, at politikerne vil sørge for at bevare det miljø, som marinaen har. - Da vi var her sidst, så vi nogle gyselige tegninger for, hvordan marinaen kunne komme til at se ud. Det er jo tegninger, som er udarbejdet af arkitekter, der aldrig har været om bord på et skib eller har været ude og sidde i robåd, tilføjer han og fortæller også, at han og Margareta med gru har stået og kigget på den havneplan, der nu er vedtaget. - Jeg håber aldrig, at det ville komme til at ske. Det vil jo ødelægge alt, der gør Kertemindes havn til noget særligt, mener han.

Hopper på bussen, når det regner Når parret er i Kerteminde, smutter de gerne en tur på Johannes Larsen Museet, og i lørdags kunne de glæde sig over, at der var gratis entré i forbindelse med Kirsebærfestivalen, hvor de også blev vist rundt af Johannes Larsens barnebarn, Ane Talbot. Til Kirsebærfestivalen var de med til at tage imod Kirsebærdronningen, og de nød en orgelkoncert i Kerteminde Kirke. De har fold-ud-cykler med og har cyklet gennem Sybergland og har besøgt Café Kirkeladen i Mesinge, og når regnen har drillet, er de hoppet på en bus til Odense for at opleve noget storby. - Men det kan man jo også blive træt af, og så er det rart at kunne hoppe på bussen tilbage til Kerteminde - til roen og stilheden i havnen, smiler Margareta Frederiksson. Det svenske par har været i Kerteminde i 14 dage nu, og på torsdag planlægger de, at de vil videre, men alt afhænger af vejr og vind. Vil det ikke lege med, bliver de bare lidt mere. For sådan er det. De har ikke travlt. Det er bare frihed til at gøre, som de vil, fortæller de. Deres skib hedder "Seagull" - måge på engelsk. Mågen er symbolet på frihed, og det er frihed for dem at sejle væk fra Gävle tre måneder hvert år, og de sætter gerne kurs mod Kerteminde igen. - Vi fortæller også gerne om Kerteminde i Sverige, så vi er gode ambassadører for byen, understreger de med et stort smil.