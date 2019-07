Ove Bang Jensen fra Nordjylland var ved at pakke sin campingvogn sammen efter et par nætter på Kerteminde Camping, da avisen mødte ham. Dagens turist havde nydt Kertemindes ro, natur og revyen.

Kerteminde: Næsten lige først for, når man kommer ind på Kerteminde Camping, holder en lille campingvogn parkeret. Ove Bang Jensen fra Frederikshavn er ved at pakke den sammen. Han har haft et par overnatninger på campingpladsen med sin kone.

- Hvorfor har I valgt Kerteminde?

- Lige fra drengs ben har jeg været vant til at komme rundt som campist. I 65 år har jeg spurgt mig selv, hvad det er, der får en mand til at betale en anden mand det hvide ud af øjnene for at ligge på en græsplæne. Det er det at komme ud. Det er livet. Vi har været i Kerteminde et par gange før. Den her gang er det for revyen, siger Ove Bang Jensen og tilføjer:

- Vi havde besluttet, at hvis det blev dårligt vejr, ville vi køre rundt i landet efter revyer.

Hvad er det bedste ved Kerteminde?

- Det ved jeg ikke. Hvad er det bedste ved noget egentlig? Det er en pakke. Kerteminde er gamle huse, havnen, vandet, miljøet. Kerteminde er som mange andre steder. Det er en hyggelig by at besøge. Her er ro og fred. Den larm og stress, der er i storbyen, er grunden til, at vi ligger her. Man kan altid køre efter en caffe latte, hvis det er det, man vil have. Men man finder ikke den her ro i en storby.

Hvad er det værste ved Kerteminde?

- Som andre steder er der desværre forfald at se. Der er flere ting, der ser ud som om, man har tabt rebet om det. Nogle steder ligner det en kulisse af noget, der var engang.

En regndråbe rammer Oves pande, minder ham på det åbne bagagerum og campingvognen, der skal pakkes færdig.

- Det er fantastisk her. Det er vejret, der gør, at vi rykker videre. Måske vi lige kan nå en til revy.