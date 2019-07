Dagens turist: - Her er så skønt, så jeg spurgte, om vi kunne blive et par dage mere

Siden torsdag har Ulla og Kjelds campingvogn været parkeret på Kerteminde Campingplads. Et par dage skulle de være her for at passe børnebørn, men det ændrede sig.

Kerteminde: Lille Fie byder velkommen, men kryber hurtigt tilbage under bordet i en skyggeplet. Siden torsdag har den seksårige dansk-svenske-gårdhund været med sine forældre på Kerteminde Camping for at passe børnebørn.

Det er Kjeld og Ulla Petersen fra Vemmingbund i Sønderjylland, der har stået for at passe børnebørnene, mens forældrene var i Odense til Ed Sheeran. I alle seks år har Fie været med på camping i blandt andet Tyskland og adskillige steder i Danmark. Men det er første gang, at Ulla og Kjelds campingvogn ligger til i Kerteminde.

- Det var lidt tilfældigt, at det blev i Kerteminde. Vores børn fra Greve skulle til koncert i Odense med nogle venner fra Kerteminde, og vi skulle så passe to af vores børnebørn. Så det var det nemmeste. Det er heller ikke sikkert, at vi kommer tilbage, siger Ulla.

Men det er ikke, fordi det har været en dårlig oplevelse. Den lille familie har sendt børnebørnene hjem og skulle have været kørt hjem søndag.

- Her er så skønt, så jeg gik op og spurgte, om vi kunne blive et par dage her mere. Vejret er skønt. Det er tæt på skov og strand. Det er hyggeligt, at det er så tæt på byen. Den ligger rigtig godt af en by-campingplads, siger Kjeld.