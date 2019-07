Dagens turist: - Det er vores Skagen - der mangler bare en købmand i nærheden

I et sommerhus med få kilometer til toppen af Fynshoved og med direkte havudsigt er fire generationer samlet. Siden 1937 har familien holdt ferie i Kerteminde Kommune. Et skønt område, der dog mangler en butik i nærheden ifølge familien.

Fynshoved: På terrassen sidder 94-årige Erik Suhr, soler sig og får en lille morfar indimellem. Ved Eriks side er hans kone, Bente, og hans to børnebørn, Caroline og Julie. I køkkenet er hans datter, Dorte, i færd med at koge friskfangede hummere. Og sovende i en klapvogn i haven ligger oldebarnet, Ellen. Fire generationer er samlet i sommerhuset på Fynshoved.

- Det betyder rigtig meget for os at have hele familien samlet, siger Erik Suhr og bliver mødt af en enig kone:

- Det største for os er, at I kommer, siger Bente Suhr rettet til børnebørnene.

Hvert år siden Erik Suhrs far byggede huset i 1937 har familien fundet vej fra Odense til sommerhuset et par kilometer fra toppen af Fynshoved. Med strand lige på den anden side af vejen og grønne områder til alle sider er det et perfekt samlepunkt ifølge familien.

- Det betyder meget for alle i vores familie. Det er et meget dejligt område. Udelivet er helt fantastisk. Vi sejler meget, så det ligger perfekt, siger Julie Suhr Villefrance, der har været i sommerhuset hvert år, siden hun er blevet født.

- Det er nostalgisk at komme her. Vi har mange faste traditioner, fordi vi er kommet her så længe.

Familien tager altid ud og plukker hindbær, så sommerhusferiens desserter står på friske hindbær næsten hver dag. Og i Kerteminde midtby spørger ostehandleren altid ind til, hvordan det går med Erik Suhr.

- Det er vores Skagen, siger Caroline Frøsig Suhr, der også har sin mand, Christian, med i sommerhus og næsten i munden på hinanden falder ordene:

- Der må bare gerne komme en købmand lidt tættere på. Der er ret langt til den nærmeste, når man lige mangler noget.