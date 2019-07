Dagens turist: - Der kører mange biler, så der er ikke meget plads, hvor vi kan gå

Kerteminde: Det er rigtig sommerlummert.

Otteårige Filippa Lid-Bojsen sidder derfor på en bænk i skyggen foran Vaffelhuset i Kerteminde med sin lillebror, Karl på tre år, og sin mor, Lise.

Far Andreas er gået ud for at handle, og imens snupper resten af familien en is i Trollegade.

Til dagligt bor familien i København K, men i denne uge er de på sommerferie. De bor i sommerhus på Fynshoved, som de har lånt af noget familie.

I uge syv, hvor børnene havde vinterferie, havde de også lånt sommerhuset, og de synes så godt om området, at de gerne ville tilbage.

- Her er simpelthen så utrolig hyggeligt, siger Lise.

Familien kom i begyndelsen af ugen og tager hjem på lørdag.

- Vi nyder det virkelig, for der er så dejligt på Fynshoved. Her bader vi også gerne, fortæller Lise.

Orange armbånd på børnenes håndled afslører også, at de har været en tur i Fjord&Bælt. Det er anden gang, at de har besøgt stedet, og ligesom sidst er de alle vældige begejstrede.

Det eneste punkt, hvor Lise kan være lidt pernitten, som hun selv udtrykker det, er, at der kører biler i Langegade.

- Jeg synes, at der kører mange biler, og der er ikke meget plads, hvor vi kan gå. Derfor skal jeg hele tiden passe på børnene, føler jeg.

- Men det er altså det eneste, som jeg kan synes, er lidt negativt, påpeger hun.