Dagens turist: Camilla er kommet fra Polen til Kerteminde for tiende gang: - Det er et dejligt sted

Vi tager pulsen på kommunens glade gæster

Nordøstfyn: Solen skinner (de fleste dage), vandet er lækkert, isvaflerne frister, og byen myldrer med glade gæster, der er kommet fra nær og fjern.



Men hvor kommer de fra? Og hvorfor valgte de lige Kerteminde? Er der noget, de er blevet skuffet over?



Vi benytter i den kommende tid lejligheden til at præsentere turisterne for den nysgerrige mikrofon og får et blik på vores dejlige område set med øjne udefra.