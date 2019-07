Dagens Turist: De bor i Langeskov og tager på sommerferie i Kerteminde

Kerteminde: - Han hedder Zimba. Som fra Løvernes Konge.

Ordene kommer fra lille Nohr, mens han nusser en logrende hund. Nohr er på besøg hos sin bedstemor, Jane Erbs, og bedstefar, René Erbs, på Kerteminde Camping. I teltet får Nohr timer til at gå i leg med Zimba og bedsteforældrene fra Langeskov, mens mor er på arbejde.

Hvorfor har I valgt Kerteminde?

- Vi har været campister i Nordjylland i 21 år. Men i tre sæsoner har vi været her, for nu har vi børnebørn, og så trækker det hjemlige. Her er fred og ro. Det betyder meget for os. Gitte er også en skøn campingmutter. Og så er det skønt at være tæt på familie og venner, siger Jane Erbs, peger først mod venstre, så mod højre og beretter, at de udpegede campingvogne tilhører venner, der har været med til at sætte den lyserøde æresport, der er ved indgangen til teltet, op.

En æresport, der vidner om, at Jane og René Erbs kan fejre 25 år som mand og kone. Også her kommer campingpladsen ind i billedet. Lørdag fejrer familie og venner nemlig Hr. og Fru. Erbs sølvbryllup på det bare græsstykke foran teltet. Et kort stykke fra det, der defineres som det bedste ved Kerteminde af René Erbs.

- Kerteminde Nordstrand er en af de bedste i Danmark. Det er en fantastisk by.

Hvad er det værste ved Kerteminde?

- Hvis vi skal komme på noget, må det være, at de blå badeflag er sparet væk. Det er svært at komme på noget dårligt. Og det, der er, er ikke Kertemindes skyld, men det skyldes budgetter.