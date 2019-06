Langeskov: Deatron Fearing - et firma med adresse på Bakkegårds Allé i Langeskov - er kommet ud med et regnskab for 2018, der viser fald over hele linjen.

Overskuddet faldt fra 3,2 millioner kroner før skat i 2017 til 826.468 kroner. Desuden er egenkapitalen skrumpet fra 12,7 millioner kroner til 2,4 millioner kroner.

Destron Fearing sælger øremærker til kvæg, svin, får og geder. Der er en fuldtidsbeskæftiget i firmaet./ström