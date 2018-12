DUI Munkebo starter e-sport

Munkebo: Der er millioner af kroner i e-sport - computerspil på konkurrenceplan - så man, da der for nylig var Counter Strike turnering i Odense.

I DUI Munkebo vil man nu til at tilbyde netop den aktivitet, og den ide er Folkeoplysningsudvalget med på. Udvalget har netop bevilget DUI Munkebo 27.500 kroner til indkøb af computere samt klargøring og installering.

E-sport-tilbuddet henvender sig til børn i alderen 8-14 år, og især til drenge. De børn, der nu tager imod tilbuddet om at gå til e-sport i DUI Munkebo, kan se frem til, at der vil være aktiviteter to-tre gange om ugen, og at der også vil blive arrangeret weekendture til andre DUI-afdelinger./ström