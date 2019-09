DF'er i Kerteminde: Økonomiaftalen hjælper kun de rige kommuner

Terje Pedersen fra Dansk Folkeparti i Kerteminde forstår ikke borgmesterens begejstring for kommunernes økonomiaftale for 2020.

Fredag præsenterede regeringen sammen med KL en ny økonomiaftale for kommunerne i 2020.

En aftale, som skulle sikre 2,2 milliarder mere til kommunerne, men sådan ser DF-politikeren i Kerteminde Terje Pedersen det ikke.

- Jeg kan ikke se, at kommunerne får nævneværdigt flere penge til velfærd. Jeg kan se, at de hæver servicerammen, men de fattige kommuner får jo ikke mulighed for at bruge flere penge på velfærd. De må bruge flere penge, hvis de har dem, men det har de fattige kommuner ikke.

- Vi har ikke flere penge at bruge af. Jeg kan regne mig frem til, at vi må bruge 10 millioner ekstra af servicerammen, men dem har vi ikke, og vi kører i forvejen et meget stramt budget.

Terje Pedersen skrev på Facebook således om aftalen: