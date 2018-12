DF-politiker: Siger flertallet ja til hele Erhvervshus Fyn-pakken, går jeg til ombudsmanden

Byrådsmedlem Terje Pedersen (DF) er meget imod den udvidede Erhvervshus Fyn pakke med blandt andet Film Fyn, flertallet ser ud til at ville vedtage: - At rode Beredskab Fyn ind i det spil ligner en lokumsaftale. Desuden tvivler jeg på lovligheden af Film Fyn

Han mener desuden ikke, at Kerteminde Kommune skal binde sig for en ekstra udgift på godt en million kroner fra 2020 og fremad, når der i den grad mangler penge i kassen.

Pakken omfatter blandt andet Film Fyn, Sport Event Fyn og erhvervsklynge-samarbejde . Desuden optræder Beredskab Fyn som et vigtigt element i det samlede regnskab. Det er det, der får Terje Pedersen til at mene, at det lugter af lokumsaftale.

Borgmester Kasper Olesen (S) ser den udvidede pakke som en god investering, der vil komme erhvervslivet til gode og være med til at sikre vores fremtidige velfærd. Han er overbevist om, at Kerteminde Kommune vil få værdier, der langt overstiger det, der skal betales.

Klager til ombudsmanden

- Selvom vi sparer en million på Beredskab Fyn, koster det alligevel kommunen 1,2 millioner kroner ekstra. Og med hensyn til hensyn til Beredskab Fyn så tænker jeg, at de under alle omstændigheder ændrer på beregningsmodellen. Og det med, at det er nu eller aldrig: - Mon dog. Udvikling Fyn, som nu bliver erstattet af det her, har i fem år tigget os om at være med og tilbudt diverse rabatter, minder han om.

- Jeg mener ikke, at vi reelt får noget som helst for pengene i den her pakke. Det fremgår i hvert fald ikke af sagsfremstillingen, at der er noget, der er en million kroner værd. Og da slet ikke Film Fyn.

Terje Pedersen stiller spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er lovligt for Kerteminde Kommune at give penge til Film Fyn.

- Det er jo ikke tydelig markedsføring af Kerteminde Kommune således som ekesmpelvis et tilskud til Kerteminde Revyen er det. Men det skal det ifølge Kommunalfuldmagten være - ifølge den skal det klart fremgå, hvad Kerteminde Kommune får ud af det. Så hvis flertallet stemmer den her pakke igennem, så har jeg tænkt mig at klage til ombudsmanden. Så må han afgøre, om det er lovligt eller ej.