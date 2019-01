Cykelværksted i Kerteminde: LINK efterlyser cykler til flygtninge

Nordøstfyn: En god måde at komme rundt på, hvis man ikke har en bil, er én cykel, og Jens Albers og René Bendtsen, der er frivillige for LINK - Lettere integration af Nydanskere i Kerteminde, tror også på, at cykler kan være en måde at hjælpe flygtninge i Kerteminde Kommune til at blive godt integreret.

Derfor har de to nedsat et lille cykelværksted i et tidligere baderum for produktionsskolen i Kerteminde, hvor de sætter cykler i stand til flygtninge.

Cyklerne er nogle, som gavmilde mennesker har doneret.

Måske har du også en gammel cykel stående, som du gerne vil donere til formålet. Er det tilfældet, hører Jens Albers gerne fra dig.

Lige nu mangler han og René Bendtsen især herrecykler.

- Kvinder, der kan eller vil cykle, er der ikke så mange af, men pigerne vil gerne. Vi har lært en enkelt, der aldrig har cyklet, at cykle, men det var et stort arbejde, fortæller Jens Albers.

Hvis du har en cykel derhjemme, som du vil give væk, skal du kontakte Jens Albers på telefon 60619046.