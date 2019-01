Clinten kan endnu

Kerteminde: Selv om Clint Eastwood er blevet 88 år, så kan han stadig lave film. Det kan man forsikre sig om, når Kerteminde Bio viser filmen "The Mule", som er instrueret af Clint Eastwood, og som han også selv spiller med i.

Filmen handler om en ældre mand i slutningen af firserne, der lever alene og er tæt på at være ruineret, da hans forretning står til at gå på tvangsauktion. Netop da det hele ser allerværst ud, får han tilbudt et job, der i al sin enkelhed går ud på at køre hans bil fra punkt A til B. Hvad den gamle mand ikke er klar over er, at han er blevet narkokurér for et hårdkogt mexicansk narkokartel.

The Mule spilles i Kerteminde Kino onsdag 23. januar, torsdag 24. januar, fredag 25. januar, lørdag 26. januar og søndag 27. januar, alle dage kl. 19.