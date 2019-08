Cityforeningens flagallé siger farvel og tak for i år

Kerteminde: Siden juni har Kerteminde Cityforenings små byflag festligt vejret i Kertemindes gader, men i denne uge blev de taget ned for sidste gang og pakket væk.

Flagene blev i år sat op på valdemarsdag 15. juni, hvor Dannebrog kunne fejre sine 800 år. Men de små hyggelige flag er hvert år også med til at byde sommeren og turisterne velkommen.

- Vi ved, at folk er rigtig glade for de små dannebrogsflag, der pryder Kertemindes gader om sommeren, og det glæder os i Cityforeningen, at vi kan bidrage med noget kønt til gadebilledet, siger formand for Kerteminde Cityforening, Jonas Nielsen, i en pressemeddelelse.

Kerteminde Cityforening har altid stået for flagningen i Kertemindes gader. I øjeblikket arbejdes der på at finde ny udgave af de festlige flag, da de gamle er ved at være udtjente.

- Vi regner med, at de nye flag, som finansieres af Cityforeningens medlemmer, bliver klar til opsætning i forsommeren 2020, siger Jonas Nielsen.