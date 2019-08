Kerteminde Cityforening har anmodet kommunen om at sørge for etableringen af nye huller til 24 nye flagstænger. De gamle flagstænger er nedslidte og skal udskiftes med nogle nye. I Kerteminde Kommune vil man gerne beholde de nuværende huller.

Kerteminde: Snart vil der måske være nye flag at finde i flagalléen i Kerteminde. Cityforeningen har nemlig anmodet kommunen om at stå for etableringen af 24 nye huller, så der kan sættes nye flagstænger i.

De nuværende flagstænger er slidte, og ifølge Cityforeningen passer de nye flagstænger ikke ned i de eksisterende huller. Derfor ønskes det, at kommunen laver nogle nye huller med en anden dimension, der passer til de nye flagstænger.

Det anslås, at udgiften til de nye huller med nedgravede bøsninger er cirka 100.000 kroner. Miljø-, Natur- og Teknikudvalget vil derfor heller ikke med det samme godkende Cityforeningens krav.

Terje Pedersen (Dansk Folkeparti) fra udvalget siger, at der er startet en dialog med Cityforeningen omkring hullerne.

- Vi startede en dialog med Cityforeningen på det seneste udvalgsmøde. Vi vil gerne have dem til at købe flagstænger, der kan bruges til de eksisterende huller, så vi ikke bruger en stor udgift på at lave nye huller.

Dialogen er stadig i gang, og det forventes, at der er fundet en løsning på næste udvalgsmøde på tirsdag.