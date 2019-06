Cityforeningen fejrer valdemarsdag i Kertemindes gader

Lørdag er det 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen, og danskerne fik deres flag. Det markerer Kerteminde Cityforening med at starte deres sommerflagning.

Kerteminde: Lørdag 15. juni 2019 er det 800 år siden, at Dannebog ifølge sagnet faldt ned fra himlen i Estland under et slag ved Lyndaise - under et af Valdemar II Sejrs korstog - heraf navnet Valdemarsdag.

I de 800 år, der er gået, har danskerne holdt meget fik deres flag med de røde og hvide farver, og i dag vejrer flaget over det danske land til begivenheder som fødselsdage, fodboldkampe og mærkedage.

- Hos os i Kerteminde Cityforening ynder vi at flage, når sommeren går i gang, og i år var det oplagt at starte på vores sommerflagning i Kertemindes gader på netop Valdemarsdag, forklarer formand for Kerteminde Cityforening, Jonas Nielsen, i en pressemeddelelse.

- At der er flag i gaderne, gør byen endnu mere indbydende, end den er i forvejen, og i en tid med besparelser er det dejligt, at vi i Kerteminde Cityforening kan bidrage med og nok skal sørge for, at turisterne har noget at se på, når de går tur og handler i vores forretningen til gavn for by - og handelsliv, understreger cityformanden.

I øjeblikket arbejder cityforeningen på en ny udgave af de festlige flag, som kommunen lægger flaghuller til.

Cityforeningen regner med, at de nye flag, som finansieres af cityforeningens medlemmer, bliver klar til sommeren næste år.

Det er Kerteminde Vandskiklub, der i samarbejde med Cityforeningen sørger for, at flagene sættes op og tages ned igen ved endt sæson.

Flagene bruges også til fejring af konfirmationer i Kerteminde. Her er det dog Lions Kerteminde, der står for at hejse flagene og tage dem ned igen.