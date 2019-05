Cirkus Arena er tilbage i Kerteminde

Kerteminde: Som noget helt særligt er cirkusdirektør Benny Berdino tilbage i manegen, når Cirkus Arena søndag 16. juni klokken 14 slår teltet op ved roklubben i Kerteminde.

Benny Berdino har trådt sine barnesko i Cirkus Arena og har set det vokse sig fra Danmarks mindste cirkus til Nordens Største Cirkus.

Nu er han tilbage i manegen, hvor han selv skal præsentere forestillingen for første gang i fem år.

Årets forestilling, som har høstet mange roser fra anmelderne, er fyldt med muskel - og hestekræfter. Som publikum kommer du blandt andet til at møde stærke håndstandsartister, som viser deres utrolige kræfter, når de balancerer i luften samt gruppen Duo Costache, som får tænderne til at klapre i et nyt nummer. I manegen bliver der også besøg af cirkusprinsessen og hendes brune araberhingste samt de frygtløse motorcykelkører fra Diorios, som også er tilbage i manegen.

- Jeg er utrolig glad for de mange talentfulde artister, vi har samlet til årets forestilling. De gør det alle sammen helt fantastisk. Alle vores artister har et helt særligt talent, og der ligger timevis af træning bag. Det kan virkelig ses i manegen, og det er fantastisk at opleve, når både børn, voksne og ældre samles om vores forestilling og får en fælles oplevelse, som de kan tale sammen om længe efter, fortæller Benny Berdino i en pressemeddelelse.