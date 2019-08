Chefbiolog Jakob Højer Kristensen afviser, at det er dyremishandling at have rørebassiner. Arkivfoto.

Fjord&Bælt er blevet udsat for kritik, fordi de har rørebassiner. En læser argumenterer i et læserbrev for, at det er dyremishandling. Det er chefbiolog på Fjord&Bælt, Jakob Højer Kristensen, ikke enig i.

Kerteminde: Fjord&Bælt er blevet beskyldt for at medvirke til mishandling af dyr, efter at Hanne Lyskjær i et læserbrev har beskrevet, hvordan to drenge på Fjord&Bælt gav en krabbe en hårdhændet behandling.

- Jeg er virkeligt forarget over, at det i det hele taget er tilladt at have rørebassiner. Det er ikke kun i Fjord& Bælt, men også andre steder i landet. Jeg synes, det er dyremishandling, skriver Hanne Lyskjær.

Chefbiolog på Fjord&Bælt, Jakob Højer Kristensen, afviser beskyldningen om dyremishandling og kalder Hanne Lyskjærs beskrivelse af centrets rørebassiner for en generalisering.

- Det er klart, at vi ikke har rørebassiner, hvis det er dyremishandling. Vi er underlagt de samme regler som en zoologisk have, og der er nogle klare regler.

Han uddyber, at han synes, at rørebassinerne har stor værdi for de besøgende, og at der selvfølgelig er taget højde for dyrene.

- Vores besøgende kan lære, at naturen ikke er farlig, og hvordan man for eksempel holder en krabbe eller håndterer en fisk. Alle dyr i rørebassinerne kan selvfølgelig tåle håndtering og berøring.

Jakob Højer Kristensen benægter ikke, at den besøgende kan have haft en dårlig oplevelse, men at man ikke skal gøre et engangstilfælde til noget generelt. Fjord&Bælt evaluerer alle tiltag, så der er en mening med dem, forklarer han.

- Det er lidt som at se en, hvor kæden hopper af cyklen og så konkludere, at det er farligt at cykle. Man kan ikke generalisere på den måde, og jeg oplever ikke dyremishandling. Jeg oplever et godt opsyn, hvor gæsterne behandler dyrene godt. Vi tager alt op til evaluering - også rørebassinerne - så der er en mening med, at vi har dem. Det er for eksempel at informere de besøgende om rigtig adfærd med dyrene. Vi har ikke bare et rørebassin, fordi det er moderne, eller alle de andre har det.

Jakob Højer Kristensen har tre gode råd til, hvordan man behandler mindre havdyr på en god måde.

1. Hold ikke levende fisk med tørre hænder Hvis du vil holde en levende fisk, bør du gøre det med våde hænder. Fisken har en tynd slimhinde, der tager skade ved kontakt med en tør hånd. Det svarer lidt til en forbrænding. Skyl derfor hænderne i vand inden berøring.

2. Hold en krabbe med flade hænder Mange samler en krabbe op i skjoldet, men det er ikke den bedste løsning, hvis du vil holde krabben. Det er bedre at danne en skål med flade hænder, som krabben kan være i. Det kan den bedre lide, og den bliver mindre sur. Hvis krabben ikke vil samles op, kan det hurtigt ses på kløerne, der vil være meget aktive.