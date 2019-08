Chef ved et tilfælde: Simon ville bare have et billigt plankebord til sig selv - nu sælger han 400 om måneden

- Det hele er gået op i en højere enhed for mig. Jeg har altid interesseret mig meget for designermøbler. Da jeg fik min børneopsparing udbetalt, brugte jeg alle pengene på at indrette mit værelse hos mine forældre med designermøbler, og jeg har altid købt og solgt brugte designermøbler, fortæller Simon Bukdahl Brask.

Det er ikke desto mindre sådan, at tilværelsen - ret tilfædigt - har formet sig for den 31-årige Kerteminde-dreng og indehaver af vintagemøbel-butikken Hipstory. 12. august flyttede firmaet fra Odense til Kohaven i Kerteminde. Her producerer fem ansatte plankeborde til hele landet.

Chef ved et tilfælde

2015 skulle vise sig at blive et skelsættende år. Han havde netop sagt sit job op som ufaglært hos en smedevirksomhed på Fyn for at kaste sig ud i et nyt job og en ny lejlighed i København. Da telefonen ringede.

- Èn af mine kammerater tilbød mig at overtage Hipstory i Odense for 50.000 kroner. Han ville bare af med butikken hurtigst muligt. Men jeg havde ikke pengene. Indtil jeg kiggede på kontoen dagen efter. Så stod der pludselig 50.000 på kontoen. Det viste sig at være erstatning for en ATV-ulykke, jeg havde været involveret i tidligere på året. Så jeg slog til med det samme. Nu havde jeg pludselig pengene alligevel. Et vildt sammentræf. Jeg har aldrig været bange for at tage chancer, fortæller Simon Bukdahl Brask.

Han droppede planerne i København og forberedte sig på at flytte ind overfor butikken i Odense.

- Jeg skulle bruge et fedt plankebord til min nye lejlighed, og sammen med min svoger lavede jeg et, som vi stillede i butikken, indtil jeg skulle flytte ind. Kunderne begyndte at spørge til det, og det blev solgt med det samme. Vi lavede flere, som vi bare gik og hyggede os med. Vi stod nærmest i et lille pulterkammer bag butikken. I dag laver vi 3-400 om måneden, fortæller Simon Bukdahl Brask.