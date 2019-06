Kerteminde: Når sommersolen og turisterne lander i Kerteminde ved denne tid, plejer blomster i alle regnbuens farver at pryde byen. I år ligger de visne forårsblomster stadig forladte i blomsterbedet foran rådhuset og græstotter og mælkebøtter har afløst sommerblomster på Renæssancehavnen.

Politikerne i miljø- og teknikudvalget har nemlig sparet tre millioner på budgettet for at få enderne til at nå sammen.

Et trist syn for de byens gæster og indbyggere, men én, der interesserer sig særligt for det grønne i byen, er Charlotte Jensen. De sidste 25 år har hun været ansat i park- og vejafdelingen i Kerteminde Kommune, og de sidste mange år har det været hendes opgave at passe byens blomsterbede.

- Foran rådhuset plejer jeg at sætte cannaer i midten og flittghans rundt om. Jeg har været med til at rense Møllerkæret, og jeg har sat rodondendron på den lille ø midt i søen. Det er gået både op og ned gennem årene, men særligt siden kommunesammenlægningen er det blevet ringere og ringere, fortæller Charlotte Jensen.