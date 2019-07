Kerteminde Kommunes priser på overnatning på autocamperpladsen ved marinaen er kunstigt lave, mener Brancheforeningen for Camping og Outdoor, der kalder autocamperpladsen for unfair konkurrence overfor de private campingpladser.

Kerteminde: To år efter den åbnede, er den kommunale autocamperplads ved marinaen blevet et hit hos autocampisterne. Alene sidste år overnattede 2418 autocampister på pladsen og gav et tiltrængt tilskud til kommunekassen på 338.520 kroner.

I betragtning af, at det kun kostede 300.000 kroner at etablere pladsen i 2017, har autocamperpladsen udviklet sig til en ganske god forretning for Kerteminde Kommune.

Knap så begejstret for pladsen er Brancheforeningen for Camping og Outdoor (OCCF), der beskylder, Kerteminde Kommune for at omgå loven ved at lave en kommunal autocamperplads.

- Der er simpelthen tale om offentligt opgavetyveri og konkurrenceforvridning, når Kerteminde Kommune bruger skattekroner til at lave kunstige forbrugs- og overnatningspriser for autocampere på Kerteminde Havn, siger Jens Brendstrup, der er direktør i OCCF.