Byvandring og sommerkoncert i Stubberup

Stubberup: Søndag 25. august klokken 18 inviterer Stubberup Sogns Lokalarkiv på byvandring.

Mødestedet er ved kirken, hvor Preben Knudsen fortæller om Stubberup Smedje og Annexgaarden. Derefter går man videre til Espegaarden og Kirkebrogaard, hvor Anne Jensen fortæller om blandt andet det trinbræt, toget stoppede ved.

Sidste stop er Stensbjerggaard, hvor Preben Knudsen igen er fortæller. Denne gang om en fest, der blev holdt for krigere, der vendte hjem efter at have kæmpet i den første slesvigske krig tilbage i 1851.

Efter byvandringen går turen tilbage til kirken, hvor sensommerkoncerten med sopranen Hanne Christensen med gæster starter klokken 19.30.

/cak