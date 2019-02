- Det er vist første gang, at en dansk strand er blevet inddraget til kommercielt brug og udlejet via solvogne, skriver byrådsmedlem Knud Skov Ahrnkiel (M) til Kystdirektoratet. Arkivfoto: Strandbadet

Strandbadet får tilladelser af kommunen, de slet ikke er berettiget til, mener byrådsmedlem Knud Ahrnkiel (M), der nu har klaget til Kystdirektoratet.

Kerteminde: - Det er vist første gang, en dansk strand er blevet inddraget til kommercielt brug og udlejet via betalte solvogne. Sådan skriver byrådsmedlem Knud Skov Ahrnkiel (M) blandt andet i et brev til Kystdirektoratet, hvori han beder dem om at kigge på Strandbadet på Nordstranden en gang til. For det er Kystdirektoratet, der har givet dispensation til, at man gerne må opstille parasoller og solvogne ved Strandbadet. Det var kommunen, der bad om dispensationen, og de fik det svar, at det kunne de kun få, hvis Nordstranden har været i byzone siden 1992. Kommunen svarede, at det har den da og dokumenterede med et gammelt, håndtegnet kort. Men Knud Skov Ahrnkiel mener, at kommunen har snydt Kystdirektoratet: - Hvis ikke kortet var så kraftigt nedfotograferet, og kommunen ikke havde skrevet det så klart i tekst, så ville enhver se, at Nordstranden meget omhyggeligt er holdt ude af byzonen, skriver han til Kystdirektoratet. Han beder dem kigge en gang til på kortet, da det er så afgørende for dispensationen til at opstille parasoller og solvogne på den offentlige strand.

Mundtlige aftaler Ud over en alt andet end imponerende kontrakt med forpagter og videreforpagter drives Strandbadet med mundtlige aftaler mellem Lis Madsen på rådhuset og de, der driver Strandbadet.



Der er således en mundtlig aftale om, at de kan holde Strandbadet lukket på dage med åbenlyst dårligt vejr, og så skal de efterfølgende meddele, hvornår, de har haft lukket. Der er ingen kontrol af, om de faktisk holder åbent, eller om de - som en nabo påstår det - ofte havde lukket i den meget varme sommer i 2018.



Tilsvarende er der indgået en mundtlig aftale om, at selskabslokalet Strandbadet kun udlejes til brunch, barnedåber, seniorfødselsdag og lignende, der ikke giver natteroderi til gene for beboerne i området.

Et håndtegnet kort fra 1989 er det, kommunen har brugt til at dokumentere, at Nordstranden ar byzone før 1992. Knud Skov Ahrnkiel ser kortet sådan, at Nordstranden omhyggeligt er holdt uden for byzone. Det beder han Kystdirektoratet om lige at kigge på en gang mere.

Ikke vores bord Knud Skov Ahrnkiel mener heller ikke, at Strandbadets opstilling af parasoller i sommer fulgte de regler, der er udstukket fra kommunen. Men på kommunen har han fået besked på, at da det er Kystdirektoratet, der har givet dispensationen, er det også Kystdirektoratet, der har tilsynspligten - og altså derfor ikke kommunen, der skal kontrollere. Kerteminde Kommune siger med andre ord: Det er ikke vores bord. Og det gør de også til en del andre af de klagepunkter, som ikke blot Knud Skov Ahrnkiel, men også beboere i området omkring Strandbadet har fremført. For det er f. eks. ikke kommunens bord at holde øje med, om reglerne for spiritusbevilling følges. Det ville Knud Skov Ahrnkiel og naboerne ellers gerne have kigget på. Det er derimod kommunens opgave at holde øje med, at ishuset og toiletterne er åbne og at toiletterne er ordentligt rengjorte. - Men det har vi slet ikke tid til, bemærker Lis Madsen, der på kommunens vegne har kontakt med forpagteren. - Lige som med alt det andet, kommunen lejer ud, snakker vi med dem og tror på det bedste i folk. Og det er også kommunens pligt at kontrollere, at kommunens ejendom bliver vedligeholdt. Den kontrol foretages hvert år ved sæsonstart. - Men de skal jo kun vedligeholde, ikke reparere - det er fortsat kommunes opgave, når vi får råd. De skal ikke skifte vinduerne, bare male dem, bemærker Lis Madsen.

Tager affaldet med hjem Det er også kommunens opgave at kontrollere, om Strandbadet har en affaldsordning, - selvom kommunen i første omgang fejlagtigt svarede Knud Skov Ahrnkiel, at det heller ikke var deres bord, da han gjorde opmærksom på, at der ikke var nogen. - Det er rigtigt, at det er os, der har pligt til at sikre, at alle har en affaldsordning. Men den kontrol har vi slet ikke kapacitet til aktivt at udføre. Man regner jo også med, at alle i vore dage har en affaldsordning, siger Lars Lindbøg fra kommunens miljøafdeling. - Vi kontrollerer først, hvis vi hører, at der er et problem. - Og nu, hvor vi er blevet opmærksomme på, at Strandbadet ikke har en affaldsordning, så vil vi selvfølgelig tage fat i sagen og få den bragt i orden. For det er ikke i orden at slæbe affaldet med hjem, som vi nu har hørt, at de gør. Knud Skov Ahrnkiels mål med sit skarpe øje på Strandbadet er, oplyser han, at kommunen overholder loven og ikke giver tilladelser til noget, der ikke er lovligt. - Det er jo for Strandbadets skyld. For at beskytte stedets videre drift og for at sikre, at det bliver drevet i den ånd, tilladelsen er givet til. Det skal ikke være et forsamlingshus, men et sted, hvor man kan hygge sig opg få en pølse om sommeren.