Byrådsmedlem går på orlov igen - nu i fire måneder: - Det er helt udramatisk

Kerteminde: Det kan være svært at forene et fuldtidsjob med byrådsarbejde i Kerteminde Kommune. Det må det radikale byrådsmedlem Sanne Stemann Knudsen i hvert tilfælde erkende. Hun tager nu for andet år i træk orlov for at koncentrere sig om sit job som gymnasielærer på Odense Katedralskole. Denne gang i fire måneder.

Der er både studieture og ekstra timer, der skal læses.

- Det er helt udramatisk. Jeg må bare konstatere, at arbejdet som gymnasielærer ikke altid kan forenes med arbejdet som byrådsmedlem. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre rent logistisk, fordi jeg har undervisning samtidigt med, at der er møder på rådhuset, siger hun.

- Alternativet er, at jeg melder afbud til alle de møder, jeg ikke kan deltage i i perioden, og det synes jeg heller ikke er rimeligt.

Byrådsarbejdet er tungt, fortæller hun:

- Det er nok at regne for et halvtidsjob i nærheden af 20 timer om ugen i gennemsnit. Det er bare svært at kombinere med et fuldtidsjob. Omvendt kan det jo heller ikke være meningen, at det kun er for pensionister eller folk med halvtidsjob at sidde i byrådet, siger hun.