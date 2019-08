Byrådsmedlem anklaget for at være PKK-sympatisør søger orlov: - Jeg skal have tid til at passe min frisørsalon

- Jeg er ikke bange for, at mit navn står på den liste, men det er irriterende, for jeg støtter ikke PKK. Men jeg vil selvfølgelig ikke rejse til Tyrkiet, for det tør jeg ikke, sige Ghariba Ebrahim.

Ghariba Ebrahim har ikke selv læst rapporten og er temmelig forundret over, at hendes navn er nævnt.

PKK er på EU's liste over terrororganisationer, men for mange kurdere er organisationen en frihedsbevægelse, der kæmper for det kurdiske folk.

Kerteminde: Det kom som noget af en overraskelse for byrådsmedlem Ghariba Ebrahim (SF), da hun fandt ud af, at hun sammen med en række andre danskere er havnet i en rapport over PKK-bevægelsens organisering i Danmark.

Skal på frisør-kursus

PKK-rapporten kommer samtidig med, at byrådmedlemmet har valgt at søge orlov i fire måneder. Men hun afviser, at hun har valgt at søge orlov på grund af rapporten.

- Nej, jeg skrev en mail til Kasper (bogmester kasper Olesen, red) to dage før, at jeg hørte mit navn var kommet på den liste, siger Ghariba Ebrahim, der har søgt orlov for, at få mere tid til at passe sin frisørsalon.

- Det er både spændende og hårdt at sidde i byrådet, men jeg er selvstændig, og jeg har været nødt til at lukke min salon flere gange på grund af møder - og så tjener jeg ikke nogen penge, forklarer Ghariba Ebrahim, der har ansøgt om orlov fra 1. september.

Byrådets godkendelse plejer at være en formssag, og Ghariba Ebrahim glæder sig allerede til, at hun nu har tid til at tage på kursus for at blive bedre til sit fag.

- Der kommer hele tiden nye ting til i mit arbejde, og derfor vil jeg gerne på nogle kurser i oktober og november for at lære nyt, siger Ghariba Ebrahim, der forklarer, at hun har valgt at søge om orlov til udgangen af året, fordi december måned er højsæson i hendes salon.

- Der har jeg mange kunder, så der kan jeg tjene nogle penge.