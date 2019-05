Byrådsmedlem: Sjusket oplæg til massiv prisstigning på institutionsmad

Socialdemokraten Jens Arne Hansen gik voldsomt imod et oplæg til prisstigning på maden på bosteder og støttecentre for handicappede og beklager et meget mangelfuldt materiale i sagen. Stigningerne på støttecentre blev sendt retur til ny behandling.

- Jeg ved godt, at de foreslåede prisstigninger er inden for lovens rammer - men de er helt urimelige over for mennesker, der i forvejen har så lidt at gøre med. Prisstigninger på 128% - det kunne vi prøve at bruge nogle andre steder - for eksempel på bådopbevaring i marinaen. I stedet gør vi det mod mennesker, der er låst fast i en situation, hvor de ikke kan klare sig, uden at der er nogle, der hjælper dem, indvendte han.

En af dem, der gik voldsomt imod de foreslåede prisstigninger på maden var socialdemokraten Jens Arne Hansen, der har et grundigt kendskab til forholdene, fordi han selv har en datter på et støttecenter.

Kerteminde: En prisstigning på små 1500 kroner om måneden for mad, hvis beboeren selv skal være med til madlavningen. Det må beboerne på bostedet Gyldenhuset acceptere. For Syvstjernen er prisstigningen på 1068 kroner om måneden og for Varebørsen er den på 901 kroner. Hvis beboerne ikke skal hjælpe til med madlavningen slipper de med en prisstigning på 72 kroner om måneden.

Kerteminde: At prisstigningen på maden på bostederne gik gennem uden at nogen gøede af det, medens prisstigningen på støttecentrene blev sendt retur, skal blandt andet ses i lyset af forskellen på beboerne i de to boformer, forklarer Jens Arne Hansen (Soc.).- Beboere på Bosteder er så handicappede, at de hverken har særligt stort behov eller mulighed for at komme uden for institutionen, og deermed for at have behov for at have lommepenge i større omfang. Beboerne på støttecentrene derimod er mindre handicappede og har derfor både mulighed for og behov for at komme ud og leve livet som os andre.

Savner en hel del oplysninger

Men det var ikke kun prisstigningerne, han rasede imod. Det var også det materiale, der var til sagen- et materiale han karakteriserer som sjusket:

- Når man ser på støttecentrene er der ikke oplyst en førpris, så vi har ikke en chance for at se, hvor stor prisstigninger er. Ser man på bostederne, er der stor forskel på, hvor meget prisen skal stige: Hvorfor er der det? Jeg har intet baggrundsmateriale kunnet finde om hverken det ene eller det andet. Og hvorfor er der ikke mulighed for differentierede priser alt efter om man kun skal have aftensmad, kun skal have morgenmad eller skal have alle tre måltider om dagen, spurgte han.

- Jeg kan alene glæde mig over, at sagen er endt i byrådet, så vi nu kan få rettet op på det værste. Men jeg kan undre mig meget over, at den er gået igennem både i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalg samt økonomiudvalg.

Enhedslistens Jutta Nielsen var helt på linje med Jens Arne Hansen:

- Jeg er glad for, at vi får den her sag sendt retur, for det er et voldsomt indgreb i de menneskers økonomi.