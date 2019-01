Byrådets yngste politiker vender tilbage efter stress-sygemelding

Kerteminde: Efter fire måneders sygemelding vender byrådets yngste medlem, Sebastian Nielsen, tilbage til byrådet 1. februar.

Byrådspolitikeren blev i efteråret ramt af stress, og efter råd fra sin læge valgte han at søge orlov fra byrådet.

- Man kan ikke rigtigt sætte en nål på kortet og sige: Det var lige det her, det gik galt. Det var et sammensurium af det hele, der lige pludselig lå oven i hinanden, og det spillede ikke helt, forklarer Sebastian Nielsen, der lige var blevet færdig med et grundforløb som kontorassistent, da han blev ramt af stress.

Efter sygemeldingen har han valgt at droppe uddannelsen som kontorassistent og håber i stedet at komme ind på universitetet og læse tysk.

- Jeg har simpelthen måttet indse, at det er meget svært at få byrådsarbejdet til at gå op med at tage en erhvervsuddannelse. Da en erhvervsuddannelse kræver, at du er der hver dag, og det er ikke altid, at det lige spiller sammen med at sidde i byrådet, hvorimod på universitetet er der mere selvstudium.

- Og så har jeg fundet ud af, at det egentlig er den vej, jeg hellere vil. Jeg kan godt lide at sidde og nørde ned i tingene, og hvor kan man ellers gøre det bedre end på universitetet, siger Sebastian Nielsen.

Før sin orlov var Sebastian Nielsen en af de socialdemokrater, der var med til at forhandle budgettet på plads. Hvad hans opgaver bliver i den socialdemokratiske gruppe, når han kommer tilbage, er endnu uklart.

- Jeg bliver nødt til at skære i noget af det. Det må vi så finde ud af i fællesskab, når jeg vender tilbage til byrådet. For jeg skal have en hverdag til at fungere. Det fungerede ikke før.