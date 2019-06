Byrådets All-star hold vandt pokalen til idrætsdagen på Louisenlund

Kerteminde: Byrådet stillede i stærkeste opstilling, da bostedet Louisenlund onsdag holdt sin første idrætsdag.

Louisenlund, der er målrettet psykiske sårbare, blev sidste år som det første bosted på Fyn idrætscertificeret. Certificeringen betyder, at bostedet lever op til en hel række af krav om motion i hverdagen for beboerne.

- Og dengang sagde jeg til dem, at hvis de lavede et idrætsstævne, så ville jeg godt sørge for, at vi stillede et hold fra byrådet, fortæller borgmester Kasper Olesen.

På idrætsdagen deltog hold fra kommunens væresteder samt byrådets All Star-hold, der udover borgmesteren bestod af Jens Gantriis (V), Allan Thomsen (K) og Simon Ettrup Hansen (R).