Byrådet tog en økonomisk hovedpinepille

- Det her er altid vores ansvar. Derfor har jeg talrige gange bedt om et bedre overblik over de her tal. Vi er simpelthen nødt til at være helt skarpe på, hvad pengene går til. Jeg vil vide, hvor millionerne bliver af. Det er trods alt Britta-tider, lød det fra Jens Arne Hansen (S) med henvisning til den aktuelle svindelsag, der kører i Socialministeriet.

- 41 millioner kroner. Det er forfærdeligt mange penge. Særligt når man ikke har dem. Vi havner med en negativ kassebeholdning. Men så kan vi jo glæde os over, at pengene ikke kan fosse ud af kassen længere. For der er simpelthen ikke flere tilbage, lød kommentaren fra Venstres Hans Luunbjerg.

Kerteminde: Varmen fossede ud af radiatorerne i byrådssalen for at holde vinterkulden på afstand, da Kerteminde Kommunes 25 byrådsmedlemmer torsdag aften var samlet på Kerteminde Rådhus. Og støjen fra varmerørene dannede nærmest en symbolsk baggrundmusik under første punkt på dagsordenen: Tillægsbevillinger for 41 millioner kroner.

Sygehus-pengene ligger i den sorte boks

Jutta Nielsen (Ø), der er formand for børn- og skoleudvalget, mener at området har været underbudgetteret:

- Det har vist sig, at vi igen og igen har underbudgetteret og bare ført gælden videre til året efter. Budgettet er skredet med fem millioner igen. Specielt indenfor døgnanbringelser. Jeg garanterer for, at der bliver arbejdet benhårdt med at lave genopretningsplaner. Men selvom vi synes, at pengene fosser ud af den her kasse, så ligger vi altså på niveau med resten af Fyn, vil jeg bare lige minde om.

Der skal handles langt hurtigere på overskridelser i fremtiden, mener Jesper Hempler (SF):

- Hvis der er tegn på, at noget skrider, skal der altså handles langt hurtigere. I stedet for at man opdager det i januar og først retter ind efter sommerferien, skal der sættes ind med handleplaner med det samme, siger han.

Men det kan være svært, når det handler om sygehus-penge, altså de sundhedsopgaver, kommunerne i stigende grad overtager af staten. De reguleres nemlig halv- og helårligt.

- Det er mere end nogensinde blevet den sorte boks. At vi ikke ved, hvad der kommer, sagde Hans Luunbjerg (V).

Da beklagelsernes tid var forbi, måtte alle dog sluge den bitre pille og tage pengene op af kassen.

Det betyder, at selvom der i gennemsnit er 120 millioner kroner i kommunekassen, så vil der til nytår, når alt gøres op stå en saldo på -14,3 millioner kroner.