Byrådet har besluttet, at der skal bygges 48 boliger på Nordre Havnekaj: Opfordrer alligevel borgerne til at indsende ideer

Har du en god idé til, hvad der skal ske på Nordre Havnekaj, så vil Kerteminde Kommune rigtig gerne høre fra dig. Du skal bare ikke forvente, at din idé bliver til noget. Byrådet har nemlig allerede besluttet at bygge 48 boliger.

- Nogle vil måske bruge det her til at sige, at det bare en skinhøring, konstaterer formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler.

Opfordringen skal dog tages med et gran salt, for politikerne har allerede besluttet, hvad der skal ske på området, og kommuneplanen bliver kun sendt i høring, fordi det skal den ifølge loven.

Den nye kommuneplanen ændrer på, at der på de såkaldte "havnenære arealer," hvilket i store træk vil sige Nordre Havnekaj bliver muligt at hæve bebyggelsesprocenten fra 50 til 80 procent. Ligesom et stykke af den nuværende bådopbevaringsplads ved marinaen ændrer status, så der på sigt kan bygges boliger.

- Meget af det her har været ude i høringer før, og vi har hørt maser af ideer til, hvad man kan gøre. Og nogle føler, at det, de har fremført, ikke er blevet tilgodeset i Havneplanen. Andre føler, at det er det. Men i sidste ende er det jo byrådet, der tager beslutningerne. Der er nogle lovmæssige ting, vi skal følge, og derfor skal det slås op på den her måde, forklarer Jesper Hempler.

- Men man kunne for eksempel komme med den idé, at man ikke synes det område, der er udlagt til fritidsområde, skal ændres til noget andet.

- Jeg har også svært ved at se, hvad der er for overordnede forslag og ideer, man kan komme med, siger Jesper Hempler.

- Kerteminde Byråd påbegynder planlægningen for byudviklingen af de havnenære arealer nord for indsejlingen til Kerteminde Fjord og opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og idéer til planlægningen, skriver kommunen i høringsmaterialet.

Stor interesse for storparcellen

En af grundene til, at det bliver svært at ændre det helt store i kommuneplanen, er, at byrådet allerede har sendt en storparcel med plads til at bygge 48 boliger på Nordre Havnekaj i udbud.

I første omgang var der lagt op til, at private skulle have mulighed for at byde ind på 18 af grundene. Men interessen var begrænset, da de blev sendt i udbud, og derfor er alle grunden nu slået sammen til en storparcel.

Mulige entreprenører har indtil 2. september til at byde på parcellen, og projektleder Pernille Carlsson fortæller, at der er stor interesse for storparcellen.

Har det haft en betydning, at der nu er mulighed for at bygge 48 boliger i stedet for 30?

- Ja, der er en rigtig stor interesse, og vi hører helt klart fra nogle andre interessenter end, vi har hørt fra tidligere, fordi størrelsen har en betydning for dem, siger Pernille Carlsson.