Byrådet gav grønt lys: Handicappede skal betale mere for mad på støttecentre

Torsdag gav byrådet grønt lys til, at kommunens handicappede skal betale mere for at få mad. Samtidigt skal borgerne også beslutte sig to dage før, om de vil spise med eller ej.

- Det gør ondt på os, for det er også hjerteblod for os, påpegede hun.

Samtidigt understregede hun dog også, at der er beslutninger, der bliver taget i hendes udvalg for tiden, som gør ondt, fordi hun ved, at det rammer en særlig sårbare gruppe af borgere i kommunen.

- Det er jo ikke dyrt for at kunne få fuld kost med tre måltider om dagen, sagde Britt Pedersen (S), udvalgsformand for ældre - og handicapudvalget.

Den gennemsnitlige kostpris kommer for fremtiden til at ligge på 1865 kroner om måneden.

Nordøstfyn: For fremtiden skal beboerne på kommunens støttecentre til at undvære lidt flere penge til mad.

Bestem dig to dage før

Den kostmodel, der er valgt, betyder, at borgerne skal vælge til og fra på de samlede måltider per dag med et varsel på to døgn. Tidligere betalte borgerne for råvareprisen for den mad, der blev lavet. For fremtiden skal de betale for den indirekte udgift, der relaterer sig til at lave maden.

Ifølge De Radikales Sanne Stemann Knudsen, der var tilbage i byrådssalen efter sin orlov, vil denne beslutning også komme til at betyde, at man fjerner det socialpædagogiske arbejde, det er at gå ud og handle med borgerne.

- Det er jo fuldstændig afgørende for disse borgere at have denne livskvalitet, understregede hun.

- Det her er også borgere, hvor man ikke kan kræve, at de er i stand til at melde til eller fra to dage før, tilføjede hun.

- Det her gør mig modløs og gal, sagde Jens Arne Hansen (S), der undrede sig over, hvorfor kostpriserne ikke er opgjort i takster for de forskellige måltider.

Han er selv far til en datter, der bor på et støttecenter og fortalte, at hun ikke spiser morgenmad eller frokost på støttecentret, men kun har benyttet sig af at spise aftensmad.

- Nu skal hun så betale fuld pris. Jeg forstår det ikke i mit lille hoved, men mod embedsmænd kæmper selv politikere forgæves, fastslog han.