Byggesager må højest tage 40 dage

Nordøstfyn: I 2018 har sagsbehandlingstiden på en erhvervs-byggesag i gennemsnit været på 1,4 dag. Privat byggeri har i år haft en byggesagstid på syv dage sådan cirka.

Derfor virkede det noget alarmerende, da forvaltningen spillede ud med et forslag om, at servicemålet for byggesagsbehandling i 2019 skulle være 14 dage for erhvervssager og 120 dage for privat byggeri.

Sådan bliver det da heller ikke. Politikerne i erhvervsudvalget sagde nej tak. De vælger i stedet den aftale, regeringen og KL har indgået - dog med et ekstra fokus på erhvervssager. Så servicemålet for erhvervssager er 14 dage og for private byggerier på 40 dage i 2019.

- Vi ved godt, at vi presser lidt på, for afdelingen har mistet en medarbejder i den seneste sparerunde, og da de kun var fire, betyder det en reduktion på 25 procent. Men vi er ikke enige i, at det skulle få så stor en betydning, siger formand for udvalget Jens Gantriis (V).

- Nu følger vi området tæt og har det på dagsordnen på hver eneste møde./ström