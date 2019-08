Byggesager hobede sig op efter medarbejder blev sparet væk: Nu ansætter kommunen igen ekstra medarbejder

Siden kommunen sidste år skar i antallet af sagsbehandlere til at tage sig af byggesager, er bunken af ufærdige byggesager stødt vokset. Den skal en ny medarbejder forhåbentlig få kål på.

Kerteminde: - Vi arbejder på at få bunken til at forsvinde, og det tager noget tid.

Sådan siger chef for erhverv og arbejdsmarked, Søren Ravn-Nielsen.

Byggesagstiderne er steget markant det seneste år. I marts fortalte avisen, at der blot sad en enkelt sagsbehandler. Det gjorde han, fordi en kollega var blevet sparet væk og to andre havde sagt op. Spareøvelsen og opsigelserne gjorde, at byggesagerne hobede sig op.