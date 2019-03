Byens nye mødested: Kiosk genopstår med café og slik-mekka

Munkebo: Der er alt for tomt på hylderne og alt for meget spildplads i F.S. Kiosken lige nu. Men om en måned vil Munkebo have fået et nyt mødested på 320 kvadratmeter. Med café, slik-land og hyggehjørne til byens unge. Det fortæller den nye daglige leder af kiosken Kristian Kofod.

Han overtog for cirka en uge siden nøglerne til kiosken, og lige siden har der været vild forvirring i byen om kioskens fremtid. Om den er åbnet igen eller lukket. Om pakkeposten vender tilbage, og hvem de nye ejere egentlig er. Kristian Kofod forsikrer, at det hele nok skal blive godt igen:

- Vi er blevet budt godt velkomne og kan mærke, at der er stor opbakning til kiosken i byen. De tidligere ejere Britta og Steen har udnyttet pladsen rigtig godt, men nu er her tomt og kedeligt. Så vi lukker lige ned en måneds tid, mens lokalerne bliver renoveret, fortæller han.